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Шоу-бизнес
Родила девочку: Престарелой Максаковой привалило забот на девятом десятке

Родила девочку: Престарелой Максаковой привалило забот на девятом десятке

В семье Людмилы Максаковой прибавление!
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Прославленная актриса, несмотря на преклонный возраст, кажется, и не собирается стареть внутри. Совсем недавно народ бурно обсуждал изменения в ее внешности: мол, ее глаза после очередной пластики не закрываются и не открываются до конца, прямо как у Людмилы Гурченко. Что же на самом деле случилось с Людмилой Максаковой, осталось ее маленьким женским секретом.

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 Людмила Васильевна Максакова

Людмила Васильевна Максакова актриса

А вот важное событие в ее семье скрывать не стали. Сегодня поклонники знаменитости узнали радостную новость: ее внучка Анна родила девочку от известного шахматиста Теймура Раджабова, за которого вышла замуж в январе этого года. Счастливый отец опубликовал на своей странице праздничный трогательный снимок, на котором новоиспеченные родители в нарядной одежде стоят рядом и держат на руках новорожденную дочь.

"Добро пожаловать в этот мир, малышка Ника", – подписал снимок супруг внучки Людмилы Максаковой.

Очевидно, что престарелой актрисе привалило забот на девятом десятке. Но, конечно, приятных, ведь она в роли бабушки чувствует себя прекрасно! Вспомнить хотя бы, как своего внука Петра она заботливо водила в театр Вахтангова. Остается надеяться, что энергии Людмилы Максаковой хватит и на воспитание маленькой Ники.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Людмила Максакова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 августа 2022, 14:52

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