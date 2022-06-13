Плюнувший в россиян Панин заявил о серьезных проблемах: Какую-то статью мне приляпывают

Актер Алексей Панин дал резонансное интервью украинским журналистам. Он в очередной раз негативно высказался о соотечественниках. Панин заявил, что россиян можно разделить на мерзавцев, подлецов, преступников и идиотов.
По словам артиста, приличных людей "ничтожно мало". Панин признался, что он "наглухо засел" в Испании.
Дело в том, что слова звезды могут трактоваться как нарушение закона. "Какую-то статью мне приляпывают. В Россию я въехать могу, но вот выехать – не знаю", — полагает актер.
Панин уже признавался, что испытывает трудности с заработками. В России, как считает артист, заработать у него уже точно не получится. Всему виной все те высказывания, которые он позволял себе на протяжении длительного времени. В Испании у Алексея работы нет.
Ранее Алексей Панин в своем телеграм-канале поделился гордостью. Как оказалось, актер помог паре англичан, вернув им кошелек с документами.
Артист вспомнил, что он ехал по улице и увидел, как у людей вывалился кошелек. Подняв его, он понял, что внутри находятся деньги и важные документы, поэтому он поспешил вернуть пропажу.