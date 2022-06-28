"Конченый человек": извращенец Панин плеснул помоями в патриота Боярского

Михаил Боярский одним из первых подписался под посланием российских общественников и деятелей культуры в поддержку политики президента России Владимира Путина в Крыму. Кроме того, Боярский неоднократно высказывал симпатии к полуострову и посещал его. Поддержал "Д’Артаньян" и решение Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. По мнению Народного артиста, это самое правильное решение и уверенный шаг к стабилизации обстановки на Донбассе. За этот патриотизм любимого в России артиста проклял сбежавший в Испанию Алексей Панин.

В 2015 году Боярский попал в список скандального украинского сайта "Миротворец", а затем и в черный список Минкульта Украины, поскольку якобы несет угрозу национальной безопасности страны. Фильмы с его участием в Незалежной тоже запретили.

А совсем недавно в интервью Ирине Шихман певец заявил, что что считает противниками всех, кто против его Родины. Он напомнил, что русские никогда не нападают первыми, но если к ним придут с мечом, то ответ будет сокрушительным. "Прав тот, кто сильный, вот и все. А мы должны быть правы, потому что мы это заслужили. Правда в силе, конечно. А кто же против сильного попрет со своими устоями. Не суйся к нам, мы богатая страна и ресурсами, и людьми. Завидуйте в сторонке, потому что мы умеем защищаться. Мы не нападали. Но харю начистим всем, кто только посмеет", – заверил актер.

Его гражданская позиция коренным образом отличается от мировоззрения сбежавшего в Испанию предателя Панина. И сейчас Алексей, знакомый всем не столько ролями, сколько сексуальными извращениями, позволяет себе в телеграм-канале оскорблять всех, чье мнение ему не нравится, и поливать их помоями.

Например, он удивляется, почему российские драматические артисты не высказываются по поводу специальной операции. "Вы всегда считали себя самыми чувствительными, самыми тонкими, особенными, – удивляется он. – Как вы живете с этим? Как просыпаетесь? Как смотрите в зеркало?"

Он назвал поименно артистов, к которым имеет вопросы. "Лидия Вележева, киевлянка, которая всегда орала, что киевские песни – самые красивые, ты где? – обратился Панин к коллеге. – Я понимаю, что Михаил Боярский – это конченный человек, прости Господи. А где Ирина Купченко, которая при жизни своего мужа Василия Ланового, наверное, не могла открыть рот?"