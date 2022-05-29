"Жизнь прекрасна": Бритый лобок Панина почернел после оргии с мужиками

Звезда фильма "Жмурки" Алексей Панин прославился на всю страну не только актерской игрой. Изо дня в день народ обсуждает его сексуальные пристрастия. Регулярно в Сети появляются шокирующие ролики интимного характера, на которых якобы запечатлен артист.
Мужчина без стеснения признается, что в постели предпочитает и женщин, и мужчин. Причем однополый контакт в одном из интервью он называл "приятным бонусом". А еще актер громко кричал на съемках шоу, что на видео с мужиками 18+ запечатлен именно он.
В Испании ЛГБТ-утехи звезды вышли на новый уровень. За рубежом Алексей Панин все сильнее предается разврату. В личном блоге он разместил свое фото на пляже, ради которого специально приспустил шорты.
Актер выставил на обозрение выпирающий из-под ткани детородный орган, а еще показал почерневший бритый лобок. Ниже пупка у мужчины нанесена обширная татуировка, похожая на темную кляксу. "Жизнь прекрасна", — подписал кадр Алексей Панин.
Комментарии к провокационной публикации артист закрыл, поэтому россияне не смогли написать ему пару ласковых. В телеграм-канале Алексея Панина более 8 тысяч подписчиков, так что кому-то определенно нравится такой контент. В качестве реакций звезде отправляют и огоньки, и сердечки, и фекалии.