Проспиртованный извращенец Панин валяется с бомжами: Спал прямо на асфальте

Алексей Панин, привыкший эпатировать публику, в очередной раз шокировал народ.

В последнее время имя некогда востребованного в России актера у всех на слуху. Но дело не в его таланте, а в скандальных выходках, подробности которых то постоянно всплывают в СМИ. С переездом за границу артист все чаще публично рассказывает о своем извращенном сексуальном опыте. А в Сети то и дело появляются видео с утехами Алексея Панина.

Поведение звезды отечественного кино многих настораживает. А последняя его выходка, очевидно, всерьез заставила поклонников волноваться за жизнь и состояние артиста. Дело в том, что он внезапно решил откровенно рассказать подробности еще одного странного опыта: одну из последних ночей актер провел на улице Рима. И нет, он не гулял, а валялся на земле, как миллионы бомжей. Более того, звезда картины "Жмурки" даже признался, что бездомные приняли его за своего.

"В моей жизни было все, но чтобы спать на улице, на асфальте... у меня еще не было", – произнес своим севшим голосом Алексей Панин.

Взяв бутылочку горячительного напитка и надев какие-то растянутые треники, проспиртованный актер расположился под воротами одного из зданий. После ночки на улице, он признался, что это был "офигенный" опыт. Правда, так и не объяснил, для чего ему понадобились такие эксперименты.

Видео с уличной ночевки он опубликовал, сопроводив цитатой Ошо про свободу и желание жить так, как того хочет душа. Видимо, внутренний голос Алексея Панина направил его коротать ночи на асфальте Италии.