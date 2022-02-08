"Бесконечно счастливый": У Александра Серова родился долгожданный малыш

В семье российского исполнителя Александра Серова долгожданное пополнение.

28-летняя дочь Александра Серова Мишель родила второго ребенка. Певец снова стал дедушкой и невероятно этому рад. Первую внучку артиста зовут Мия. Друзья и поклонники поздравляют звездное семейство.

Мишель опубликовала радостную новость у себя в "Инстаграм". На фото она предстала рядом с мужем Романом. Сейчас она находится в подмосковном клиническом центре "Лапино", где и появился на свет ее долгожданный малыш.

"Бесконечно счастливый день для нас с Ромой", – написала наследница Серова.

Также она отметила, что сына назвали Макаром. Пару уже поздравили многие российские звезды, среди которых Зара и Катя Лель.

"Поздравляю! Молодцы! Здоровья тебе и малышке! 😘😘😘Будьте счастливы!"; "Мишель, от всего сердца поздравляем Вас с рождением сынули! Здоровья и счастья малышу! Какое это счастье"; "Примите поздравления, Мишель Александровна, здоровья вашему Сыночку, а вам благополучия!" – написали дочери Серова в комментариях.

Напомним, Мишель — дочь Александра Серова, которую звезде родила Елена Стебенева. Пара встречалась 20 лет, но в итоге рассталась. После расставания певца обвиняли в изменах и рукоприкладстве.