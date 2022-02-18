На деда не оставить детей: Родившая дочь Серова рассказала о скандале в семье

На днях дочь российского певца Александра Серова Мишель родила второго ребенка. У нее родился сын по имени Макар. Из роддома женщину встречал супруг и мать, а вот отец не приехал.
Александр Серов развелся с Еленой Стебеневой более десяти лет назад. Бывшие муж и жена до сих пор пребывают в состоянии конфликта. Певец даже не приехал на выписку внука, так как там была бывшая супруга.
Впрочем, именитого деда не смягчило и появление первого внука. Звездной наследнице приходилось нанимать нянек, чтобы оставить ребенка во время запланированных дел. На деда она не могла оставить ребенка.
"Мама помогала бы с детьми, но наш дедушка не рад ее видеть в своем доме. Вся проблема в нем", – рассказывала дочь Серова.
Подписчики дочери музыканта с сожалением отнеслись к тому, что мать и отец не общаются. Они отметили, что в современном мире люди после развода умеют находить общий язык и даже дружат.
Напомним, Александр Серов со скандалом развелся с супругой. Женщина обвинила его в домашнем насилии. После этого на артиста обрушилась волна негатива. После развода Серов шантажировал жену деньгами и общением с дочерью.