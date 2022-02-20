Вскрылась тайная страсть Вертинского к известной актрисе

Оказывается, Алла Ларионова покорила сердце великого Александра Вертинского.

Одной из запоминающихся актрис Советского Союза была Алла Ларионова. Причем популярность она приобрела не только на Родине, но и за рубежом. Так, с фильмом "Анна на шее" она побывала на всевозможных международных фестивалях. Ее красота пленила множество мужчин. Поговаривают, что даже Жерар Филип был очарован женщиной и даже хотел жениться. Однако всем кавалерам Алла предпочла Николая Рыбникова, с которым была счастлива в браке.

Как оказалось, в актрису были влюблены многие известные личности. Недавно Александр Казакевич поведал, что к ней неровно дышал Александр Вертинский. Артисты встретились на съемках того самого популярного фильма "Анна на шее". По словам кинокритика, именитый актер по уши влюбился в очаровательную Аллу. Так, он даже писал возлюбленной стихи. Это стало известно, когда дочь Ларионовой, перебирая домашний архив, нашла открытку, на которой был запечатлен сам Вертинский. На обратной стороне были строки, в которых артист излил свои чувства. "Это вам – за Ваши поцелуи", – написал Александр.

Журналист опубликовал фотографию этой открытки на своей странице в социальной сети. Он отметил, что на самом деле никаких поцелуев между актерами не было. В этом, так сказать, отразилось лирическое "я" поэта. По словам Казакевича, Вертинский был счастлив от того, что имел возможность увидеть, поцеловать руку, преподнести небольшой презент своей даме сердца. Однако серьезных отношений между ними не было.