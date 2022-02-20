"Сама его впустила": вскрылись страшные подробности убийства жены Невзорова

18 января знаменитый российский актер Борис Невзоров отпраздновал 72-летие. А ровно через месяц умер от последствий коронавируса.
Незадолго до смерти Невзоров, казалось, наконец стал по-настоящему счастливым. Он жил с молодой гражданской супругой, которая родила дочь. Девочку Невзоров назвал Настей в память о погибшей в 1993 году жене.
Напомним, Невзоров три раза ходил под венец. Его вторую жену Анастасию убили. Актер вернулся домой и нашел там ее бездыханное тело. Он закричал от ужаса. На шум прибежали соседи и помогли вызвать полицию. Сначала в преступлении подозревали его, но потом эту версию сняли с рассмотрения. Как выяснило следствие, убийцей жены Невзорова был приятель семьи, который частенько бывал у них дома. Он обокрал их квартиру и напал на женщину.
"Настя знала убийцу, сама его впустила, он был вхож в наш дом. Не дай Бог кому-то подобное пережить. Убийца оказался братом жены нашего знакомого актера", – говорил в одном из интервью Невзоров.
Также актер рассказывал, что убийца его жены и все его родственники давно мертвы. Их самих убил один из членов семьи.
Напомним, Борис Невзоров служил в Малом театре с 2005 года. Также он снялся в более чем ста российских фильмах, среди которых "Русь изначальная", "Главный конструктор" и других.