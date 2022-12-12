Прилюдно взявшая у старика Волочкова открыла завесу тайн: Мой любимый человек

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова уже давно не является примером сторонника семейных ценностей. Консервативное отношение к любовным делам совеем не про нее, ведь Заслуженная артистка России постоянно окружена многочисленными кавалерами.
К слову, танцовщица и не пытается скрывать реальность, она ведет довольно открытый образ жизни и сама рассказывает поклонникам о новых отношениях. Недавно балерина явила публике очередного возлюбленного.
Она опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой помимо самой артистки был изображен мужчина, переодетый в костюм Деда Мороза с роскошной седой бородой. На снимке был запечатлен момент, когда танцовщица взяла у зимнего старика подарок.
Комментаторы, конечно догадались, что это новый любовник звезды балета, однако Анастасия Волочкова сама решила открыть завесу тайн. В интервью Пятому каналу она подчеркнула, что не хочет обсуждать свою личную жизнь.
Меж тем, артистка не стала скрывать, что состоит в отношениях с мужчиной в костюме зимнего волшебника. "Под нарядом этого Деда Мороза как раз и есть тот мой любимый человек", – подчеркнула она.
Ранее Анастасия Волочкова намекнула подписчикам, что мужчина в костюме старика может сыграть важную роль в ее судьбе. Балерина отметила в социальных сетях, что чудеса случаются, если в них верить.