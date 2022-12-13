"Не удержалась": неживое тело окровавленной Волочковой нашли после страшного падения

Знаменитая российская артистка балета Анастасия Волочкова даже после ухода из Большого театра сохранила популярность в народе. Дело в том, что танцовщица ведет довольно открытый образ жизни, делится новостями в социальных сетях и остается на слуху из-за многочисленных скандалов и передряг, в которые постоянно попадает.
К примеру, во вторник, 13 декабря, Заслуженная артистка России вновь сообщила подписчикам о своих приключениях. На сей раз поклонники нашли звезду сцены окровавленной. Как оказалось, бывшая прима Большого театра пережила страшное падение.
На нее упала кастрюля и скорее всего очень больно, потому что рука на снимке была полностью в крови. Кроме того, Анастасия Волочкова довольно странно обработала фото, из-за чего тело казалось абсолютно бледным, как будто бы неживым.
Впрочем, одним негативом день не ограничился. В жизни артистки произошло и радостное событие. Новый ухажер подарил звезде балета целое море цветов. Разумеется, она опубликовала снимки с белыми розами.
"Не удержалась и делюсь с вами моим счастьем!" – подчеркнула Анастасия Волочкова.
Она также поинтересовалась у подписчиков, есть ли в их жизни мужчина, способный утроить праздник для любимой. К слову, новый кавалер, действительно, одаривает балерину подарками. Ранее Анастасия Волочкова уже публиковала фото с сюрпризом от своего "Деда Мороза".