Горячо ублажившая Джигурду бесстыдница Волочкова выкатила животик с нежданными малышами: Это счастье

Накануне Анастасия Волочкова похвасталась тем, что впустила домой преследовавшего ее старика, а затем одарила его вниманием и нежностью. Судя по всему, вчера из ее особняка он уйти не смог, ведь сегодня утром Анастасия Волочкова гордо позировала возле елки с твердым причиндалом вчерашнего гостя в руках. Посох, к слову, просто здоровенный!
Сразу после она, удовлетворенная тройничком из грузчиков, бережно перенесших всю ее концертную одежду в грузовик, отправилась на репетицию. В закулисье Анастасия отдалась разминке, но ее прервали две девочки-сестрички, одна из которых задействована в предстоящем спектакле. Растроганная нежностью малышек и их подарком – небольшой картиной лебедя, Анастасия выкатила в свой блог видео, на котором она показала животик с нежданными малышами.
"Это такое счастье быть любимой детьми!" – подписала блондинка видео с запечатленным моментом нежности.
А вообще, как мы все знаем, нежничать Анастасия очень любит: вчера вон поцеловалась с Дедом Морозом, а до этого – подбодрила своим присутствием Никиту Джигурду. Пару недель назад экспрессивный артист решил схлестнуться в схватке с Отаром Кушанашвили, для чего вызвал журналиста в октагон. Волочкова обнимала и целовала громкоголосого бойца, а затем бесстыдница привычным жестом забросила ногу ему на плечо...
Короче говоря, горячо ублажившая Никиту Джигурду балерина помогла ему победить. Видимо, Анастасия Волочкова смогла отвлечь Отара Кушанашвили своим знаменитейшим шпагатом.