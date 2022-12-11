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Шоу-бизнес
Горячо ублажившая Джигурду бесстыдница Волочкова выкатила животик с нежданными малышами: Это счастье

Горячо ублажившая Джигурду бесстыдница Волочкова выкатила животик с нежданными малышами: Это счастье

За Анастасией Волочковой нужен глаз да глаз! Только отвернешься на секунду – она уже сплясала, под елочкой присела, а затем начала флиртовать с Дедом Морозом, держа в руках его замерзшую сладость.
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Накануне Анастасия Волочкова похвасталась тем, что впустила домой преследовавшего ее старика, а затем одарила его вниманием и нежностью. Судя по всему, вчера из ее особняка он уйти не смог, ведь сегодня утром Анастасия Волочкова гордо позировала возле елки с твердым причиндалом вчерашнего гостя в руках. Посох, к слову, просто здоровенный!

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Сразу после она, удовлетворенная тройничком из грузчиков, бережно перенесших всю ее концертную одежду в грузовик, отправилась на репетицию. В закулисье Анастасия отдалась разминке, но ее прервали две девочки-сестрички, одна из которых задействована в предстоящем спектакле. Растроганная нежностью малышек и их подарком – небольшой картиной лебедя, Анастасия выкатила в свой блог видео, на котором она показала животик с нежданными малышами.

"Это такое счастье быть любимой детьми!" – подписала блондинка видео с запечатленным моментом нежности.

А вообще, как мы все знаем, нежничать Анастасия очень любит: вчера вон поцеловалась с Дедом Морозом, а до этого – подбодрила своим присутствием Никиту Джигурду. Пару недель назад экспрессивный артист решил схлестнуться в схватке с Отаром Кушанашвили, для чего вызвал журналиста в октагон. Волочкова обнимала и целовала громкоголосого бойца, а затем бесстыдница привычным жестом забросила ногу ему на плечо...

Короче говоря, горячо ублажившая Никиту Джигурду балерина помогла ему победить. Видимо, Анастасия Волочкова смогла отвлечь Отара Кушанашвили своим знаменитейшим шпагатом.


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 декабря 2022, 18:08 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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