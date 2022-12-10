Нужен вместительный рот: старик сунул в руки Волочковой свою замерзшую громадину

Анастасия Волочкова поделилась радостной новостью: она влюбилась! Она пока что не знает ни его имени, ни возраста, ни даже того, как он выглядит, но ее сердце уже оказалось "наполнено светом и радостью". О том, как произошло это знаменательное событие, балерина рассказала в своем блоге.
Вчера вечером в дом Анастасии Волочковой ворвался старик, увешанный пакетами. Прямо с порога набросился он на экс-приму которая, почуяв запах волшебства, начала разрывать руками все преграды на пути к обретению блаженства. Вначале она увидела розу, затем же мужчина в костюме Деда Мороза порадовал оголодавшую Анастасию еще больше. Он сунул ей в руки свою замерзшую громадину, которой оказалось пирожное, окруженное кусочками сухого льда. Чтобы осилить такой десерт, нужен вместительный рот и большая суповая ложка, сразу же решили некоторые, утерев проступившие слюнки.
Прикоснувшись к ледяной миске растерявшаяся Волочкова заверещала, чем вынудила мужчину бесстрашно броситься ей на помощь. Вцепившаяся в диковинную сладость Анастасия не разжала рук, но, хлопая ресницами, проворковала, что к холоду приучена.
"Я же из купелей ледяных не вылезаю", – дала она понять Деду Морозу, что совместное проживание не вызовет у нее затруднений.
Таким образом, хоть на Северный полюс, хоть в Великий Устюг – ради нового возлюбленного она уже готова на все! Тем более это было бы так приятно Дедушке Морозу: оказалось, что мужчина – давний поклонник Анастасии Волочковой и уже несколько лет следует за ней с концерта на концерт.