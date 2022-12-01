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Шоу-бизнес
"Я бы вошел": возбужденный Джигурда готов присоединиться к самцам Волочковой

"Я бы вошел": возбужденный Джигурда готов присоединиться к самцам Волочковой

Никиту Джигурду и Анастасию Волочкову связывают теплые отношения.
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Правда, только дружеские. По крайней мере, так утверждает эпатажный актер. По его словам, он воспринимает балерину как дочь, но при этом вместе они не прочь подшутить над народом.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Например, не так давно Анастасия Волочкова и Никита Джигурда приняли участие в шоу Насти Ивлеевой. В эфире программы звезды дурачились и выполняли шуточные танцевальные челленджи. Правда, в этот момент они были практически голые – часто интимные части тела звезд прикрывали лишь тонкие простынки.

Конечно, это породило слухи, что между балериной и актером есть нечто большее. В интервью Пятому каналу Джигурда рассказал правду об отношениях с Волочковой. Как отметил артист, он считает танцовщицу богиней, у которой обязательно должен быть собственный гарем. Да и сам возбужденный столь откровенным вопросом Джигурда готов присоединиться к самцам Волочковой – вероятно, чтобы поклоняться ее "муждуножному храму".

"Я бы вошел в гарем к богине Волочковой и хорошо бы себя чувствовал", – заявил актер.

Напомним, накануне Никиту Джигурду увидели в компании грудастой блондинки. Пара встретилась в кафе, обнималась и всячески ласкала друг друга взглядами. Впрочем, женатый на фигуристке Марине Анисиной артист и раньше отличался свободными нравами.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 декабря 2022, 21:40 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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