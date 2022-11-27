Выпятившая лобок Волочкова стиснула в рабочих руках посиневший агрегат: Сняли

Балерина делится с поклонниками практически каждый шагом. Звезда ведет активную социальную жизнь и продолжает работать, несмотря ни на что. На этот раз артистка снялась в программе "Дежурная часть" для телеканала "Россия-1". Выпуск будет посвящен мошенникам, а уж о них Анастасия Волочкова имеет представление.
В прошлом году знаменитость обманули на два миллиона рублей. Звезде позвонил мужчина, представился сотрудником финансовой организации и предложил приумножить сбережения. По словам звезды, он втерся в доверие и выманил у нее три миллиона.
Впрочем, первую выплату Анастасия Волочкова все же получила – чуть больше миллиона, а вот остальные деньги бесследно исчезли. В итоге балерина обратилась в полицию.
Вероятно, об этом происшествии звезда и расскажет подробнее в эфире программы. Для съемок группа приехала к артистке домой, репортаж снимали в бальном зале в особняке знаменитости. Фотографии со съемок балерина опубликовала в личном блоге.
На снимках Анастасия Волочкова появилась в розовых лосинах и черной безрукавке – в облегающей одежде слегка видны интимные части тела. Выпятившая лобок балерина сжала в рабочих руках посиневший агрегат для записи звука – микрофон телеканала. Поклонники отметили, что звезда выглядит прекрасно: кожа сияет, а глаза блестят.
"Сняли репортаж про мошенников для программы "Дежурная часть", – подписала фотографии Волочкова.