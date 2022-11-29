"Шикарная": нацепившая секси-белье Анны Семенович похотливая Волочкова вывалила наливную грудь

Анастасия Волочкова умеет привлекать к себе внимание. У танцовщицы есть своя армия поклонников, которые восторгаются всем, чем она занимается. Например, фанаты высоко оценили недавнюю фотосессию балерины. Артистка представила снимки, на которых запечатлена в нижнем белье и розовом парике.
Публикуя свежие кадры, Анастасия уточнила, что для фото она примерила бюстгальтер от Анны Семенович. Как известно, певица выпустила коллекцию нижнего белья. Несколько комплектов идеально подошли балерине. Неизвестно, досталось ли Волочковой секси-белье бесплатно или ей пришлось его приобрести, но та назвала экс-солистку "Блестящих" своей подругой.
Интернет-пользователи, оторвав взгляд от вываленных напоказ наливных грудей Анастасии, принялись комментировать соблазнительные формы. Они написали: "Шикарно, как и все, к чему вы имеете отношение", "Ну реально красиво", "Богиня!", "У вас тоже формы не уступают [Семенович]", "Весь гардероб становиться стильненьким".
Ранее Анастасия Волочкова демонстрировала и другие образы, которые она примерила во время недавней фотосессии. Однако те снимки многие не оценили. Более того, балерину обвинили в отсутствии эстетического вкуса. Якобы она выглядит лишь похотливо и вульгарно. Подробнее об этом писали "Дни.ру".