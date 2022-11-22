"Брошенная невеста": Пьяный жених сбежал от разведенки Бузовой к другой

Ольга Бузова терпит неудачи в личной жизни.

Экс-звезде "Дома-2", как известно, не очень везет с мужчинами. К 36 годам она так и не обзавелась семьей, зато получила неприятный статус разведенки – после разрыва с Дмитрием Тарасовым. Кажется, неприятности с мужским полом преследуют Ольгу Бузову не только в личной жизни.

Накануне стало известно о начале съемок пародии на "Иронию судьбы", которую зрители увидят в Новый год. В новой версии нашумевшего фильма засветились многие звезды отечественного шоу-бизнеса: Павел Воля, Гарик Мартиросян, Марина Кравец, Сергей Жуков и, конечно, поющая телеведущая. Куда же без нее?

В Сети появилась фотография Ольги Бузовой со съемок, благодаря которой стало понятно, что героиня артистки так же терпит неудачи в личной жизни, как и ее исполнительница. Знаменитость сыграет невесту Жени Лукашина, от которой, как известно, сбежал жених в другой город и к другой женщине.

Параллель между героиней и поющей телеведущей не смогли не отметить и пользователи Интернета, куда попала фотография артистки в образе Гали.

"Ну кому же еще брошенку сыграть предложить? Брошенная невеста, что хорошего?", – пишет народ о новом амплуа теледивы.

Не обошлось, конечно, и без негатива к новому проекту. Россиян явно возмутил тот факт, что на культовую картину снимают пародии, так еще и привлекают туда людей, якобы, без доли таланта вроде Ольги Бузовой.