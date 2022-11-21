"Ничего общего с музыкой": на безголосую выскочку Бузову вылили ушат помоев

Ольга Бузова всеми силами старается держаться на плаву и берется за все, что ей по плечу. Однако критики не оценивают ее потенциал.

Бывшая участница скандального шоу "Дом-2" Ольга Бузова играла на сцене МХАТ, вела популярные телепроекта, развивала собственные блоги, рекламировала чипсы. Казалось бы, что еще нужно, чтобы завоевать всенародную любовь? Но все ее старания тщетны, и рейтеров у артистки только прибавляется из года в год. Впрочем, ей это никогда не мешало.

В новом треке Ольга Бузова изменила голос. Судя по всему, теперь ее имя играет против нее, и приходится начать все с нуля. Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал старания выскочки Ольги Бузовой и заявил, что не считает ее вокал музыкой. По его словам, таким пением можно только оскорбить себя, сообщает Пятый канал.

"Я не оскорбляю уши с этой ерундой. <…> Это не имеет отношение ни к музыке, ни к журналистике. Ни к чему это не имеет <…> какая-то вот царапина на полу или пятно какое-то синее. Никак не можем его оттереть", – заявил Сергей Соседов.

Критик добавил, что музыка безголосой Ольги Бузовой "ни о чем", как то самое пятно на полу. Поэтому слушать такое не стоит.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал работу Ольги Бузовой. Он уверен, что современное общество лучше оградить от пагубного влияния развязной и пахабной артистки. Пригожин возмутился тем, что Бузова может влиять на формирование общественного вкуса.