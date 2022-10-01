Руки не для скуки: голый Панин снял ласки на камеру

Вот уже два года экс-актер Алексей Панин живет в Испании, откуда не забывает с завидной регулярностью поносить Россию. То выскажется об ограниченности мышления бывших соотечественников, то – покритикует власть.
По мнению некоторых, мужчине действительно больше нечем заняться, ведь в Испании он остался не у дел. В кино его больше не зовут, тем более в испанское, поэтому он находится на мели, что и заставляет его изрыгать злобу в неограниченных количествах.
Единственный вариант напомнить о себе, чтобы затем поторговаться за интервью – неоднозначные и неприемлемые поступки. Именно так, по мнению некоторых, могут неплохо заработать бедствующие артисты.
Как уже стало понятно подписчикам Панина, он привык ходить исключительно голым, поэтому не стесняется выйти в прямой эфир в чем мать родила.
Буквально пару часов назад, Алексей начал трансляцию видео для личного блога, на котором он, обнаженный, лежит на кровати, гладя себя руками. Голый Панин снял ласки на камеру. В очередной раз. Впрочем, ему не привыкать: он давно уже прославился среди любителей "перченых" видео своими творческими трудами.
Депутат Роман Худяков недавно даже высказался, что Панину место в "особом блоке тюрьмы", поскольку его поведение вызывает опасение:
он приписывает Панину экстремизм, пограничное состояние психики, русофобство и девиантные отклонения.