"Он опасен для людей": пропившему последние штаны Панину затребовали врача

45-летний актер Алексей Панин славится своими выходками и провокационным поведением. Он публично ругается матом, выкладывает фотографии с нудистского пляжа, а прославился актер фильма "Жмурки" Панин скандальным секс-видео с участием животных.
Сейчас актер живет в Испании вместе с новой девушкой. По слухам, актер сильно пристрастился к бутылке. Пропивший последние штаны эмигрант спит на улице, общается с бездомными и приходит в школу к дочери с похмелья. Все признаки алкоголизма на лицо — так об Алексее Панине отзывалась телеведущая Дана Борисова.
Психолог Яна Муратова называет поведение артиста вызывающим, не соответствующим ценностям его родины. Специалист предположила, что мужчине давно нужна помощь профессионала:
"Ему нужен психиатр. Он постоянно находится в депрессии и скатился по социальной лестнице вниз – это исключительно его ошибка и проступок. Полагаю, что он опасен для людей, потому что может себя проявлять неадекватно", — психолог затребовала врача для Алексея Панина.
Общественность с содроганием ждет новых выходок Алексея Панина, которые, к сожалению, могут уже вредить не только самому актеру, но и окружающим.