"Стало значительно легче": Басилашвили откровенно рассказал о разводе с Дорониной

Будущие супруги начали встречаться на втором курсе вуза. Отучившись, артисты поженились. Свадьбы была довольно скромной: у невесты не было платья, не было и обмена кольцами. Молодые связали себя узами брака в компании друзей и родных Олега Басилашвили.
Татьяну Доронину с мужем отправили в Сталинградский театр, но через некоторое время они отправились в Ленинград и устроились в Театр Ленинского комсомола. Однако трещина в отношениях влюбленных произошла еще до отъезда в Северную столицу.
Олега Басилашвили пригласили сниматься в фильме "Невеста". Татьяна Доронина решила сделать супруг сюрприз и приехала без предупреждения к нему в Муром, где проходили съемки. Актеры в это время выпивали. Увидев мужа в компании одной коллеги, артистка сразу поняла, что между ними не только профессиональные, но и любовные отношения.
Подозрения Татьяны Дорониной об интрижке избранника подтвердила ассистентка режиссера. Оскорбленная актриса уехала домой. Вскоре она узнала, что беременна двойней. Однако из-за предательства Олега Басилашвили звезда не решилась рожать этих детей.
Затем супруги поселились в общежитии и продолжили строить карьеру. После "Ленкома" они служили в БДТ. Правда, Татьяна Доронина стала любимицей Георгия Товстоногова, а Олегу Басилашвили приходилось довольствоваться второстепенными ролями. Лишь к концу 60-х годов актеру удалось выбиться в ведущие артисты театра. Но это произошло уже после его развода с Татьяной Дорониной.
По прошествии времени Олег Басилашвили как-то раз заявил, что после расставания и ему, и его экс-супруге "стало значительно легче". Актер женился во второй раз на Галине Мшанской. Татьяна Доронина же после Олега Басилашвили еще четыре раза выходила замуж.
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