Басилашвили вышел на связь после выписки из больницы

Здоровье 86-летнего Олега Басилашвили сейчас волнует многих россиян, которые сочувствуют и всячески поддерживают артиста. После Нового года актер серьезно заболел коронавирусом и был госпитализирован в петербургскую клинику. Некоторое время мужчине пришлось провести в реанимации, чтобы поправить здоровье. К счастью, Олегу Валериановичу стало лучше и врачи отпустили его домой на дальнейшее лечение.
Журналисты решили узнать о самочувствии артиста по телефону. Мужчина оживленно ответил на звонок и прокомментировал свои ощущения. "Все нормально у меня", – выразился Олег Басилашвили, но детали своего состояния здоровья озвучивать не стал. Во всяком случае, при разговоре актера не мучила одышка и голос знаменитости звучал отчетливо и энергично.
Сейчас спектаклей с участием Олега Валерьяновча нет в январской афише Большого драматического театра имени Товстоногова, но в будущем это может измениться. Коллега артиста по месту работы Алиса Фрейндлих все еще находится в больнице и борется с ковидом. Врачи сообщили, что состояние 86-летней женщины стабильное, но про явное улучшение ее здоровья, как у Олега Басилашвили, пока речи не заходило. Посетители театра искренне надеются, что артисты скоро полностью справятся со страшным вирусом и смогут радовать их своими выступлениями.
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