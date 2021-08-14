Сафронов огорчен случившимся с Булановой из-за страшной ошибки

Территориальная комиссии №17 Санкт-Петербурга отказала Татьяне Булановой в регистрации в качестве кандидата на выборах в Законодательное Собрание города по причине бракованных подписей избирателей. Самый известный художник страны высказался об этом происшествии.



"Конечно, мне очень жаль, что Буланову сняли с выборов, – заявил Никас "Дни.ру". – Сама Таня, как я слышал, абсолютно правильно сказала, что в шоу-бизнесе намного легче, чем в политике. Но мне кажется, что это только потому, что шоу-бизнес – та сфера, в которой Татьяна успешна уже очень много лет. Она – профессионал, вместе с ней работает команда опытных людей, которые прекрасно разбираются в этом сегменте экономики, в этой области деятельности".

"Политика – это уже совсем другая история, в которой Татьяна – новичок, – полагает Никас. – К ней надо тщательно готовиться, учиться на опыте других, консультироваться с экспертами, получать дополнительные знания. Впрочем, как в любой профессии, в которую ты только приходишь"



"Тане главное сейчас не позволить окунуться себе в обиды и негодование, а отнестись к произошедшему как к ценному опыту, – советует художник певице. – Попробовать без эмоций проанализировать случившееся, понять, по какой причине это произошло, – может, кто-то из команды допустил ошибку, может, во всем виновато незнание каких-то нюансов. Разобрать все пробелы по косточкам, постараться найти правильное решение, поставить перед собой и своими помощниками новые задачи – и потом, спустя время, еще раз пойти на выборы".



"Мне очень много раз предлагали баллотироваться в депутаты, – клянется Сафронов. – Но я всегда отказывался. Потому что понимаю: быть хорошим художником не равно быть хорошим политиком. Эта работа накладывает слишком большую ответственность перед теми людьми, кто тебе доверяет строить законодательную базу страны. А я отношусь к тому типу людей, кто считает: если хочешь, чтобы все было сделано хорошо, – сделай это сам".

Именно поэтому Никас контролирует своих помощников во всех важных вопросах, а многие решает самолично. "Я всегда сам развешиваю картины на своих выставках, сам выбираю багет для моих работ, я даже сам покупаю краски и холсты – потому что эти мелочи важны для любого художника, который любит свою профессию. Для меня заниматься политикой означало бы только одно: полностью посвятить себя этой работе, и как минимум на долгое время забросить живопись. А я не представляю свои жизнь без живописи". – пояснил живописец.

Но Сафронов уверен, что в будущем Таня сможет принести пользу Санкт-Петербургу. "Знаю, что она очень любит свой город и его жителей. Знаю, что она стремится улучшать северную столицу – Татьяна искренна и чиста в своих стремлениях. И вполне возможно, что когда-нибудь из нее получится прекрасный политик", – резюмировал Никас.

