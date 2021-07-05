Краско назвал главное качество скончавшегося из-за коронавируса Меньшова

Соболезнования семье режиссера и актера Владимира Меньшова выражают его коллеги по цеху.

Россию потрясла новость о смерти Владимира Меньшова. 82-летний режиссер ушел из жизни 5 июля из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Незадолго до смерти актеру диагностировали двустороннюю пневмонию и дыхательную недостаточность третьей стадии.

Народный артист России Иван Краско скорбит вместе с коллегами и поклонниками. В беседе с журналистами он отметил, что обращал внимание на проблемы со здоровьем, которые были у Меньшова. По словам 90-летнего актера, Владимир Валентинович с трудом ходил.

Также Краско отметил, что всегда ценил в Меньшове его честность и принципиальность. По мнению Ивана Ивановича, режиссер фильма "Москва слезам не верит" никогда не изменял самому себе, не отличался уступчивостью. Мол, это главное качество человека.

Заслуги Меньшова и его вклад в культуру и воспитание молодежи отметил народный артист РСФСР Александр Калягин. Он считает, что Владимир Валентинович прожил трудную жизнь с прекрасными минутами и счастливой семьей. "Глубоко соболезную Верочке и Юле", – сказал Калягин.

Напомним, ранее смерть Владимира Меньшова прокомментировала актриса Раиса Рязанова, исполнившая одну из ролей в фильме режиссера "Москва слезам не верит". Артистка призналась, что новость о кончине коллеги сразила ее.