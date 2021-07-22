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Шоу-бизнес
Появилась новая информация о состоянии госпитализированного Боярского

Появилась новая информация о состоянии госпитализированного Боярского

В настоящее время Михаил Боярский пребывает в петербургской больнице имени Боткина, где лечится от ковида.
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Чуть больше недели назад поклонников народного артиста РСФСР очень встревожила новость о его госпитализации: Михаил Сергеевич подхватил опасную коронавирусную инфекцию. Представители актера сразу заявили о том, что болезнь протекает легко, однако это не успокоило публику в полной мере. Теперь ежедневно чуть ли не вся страна ждет новостей о состоянии Михаила Боярского.

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Михаил Сергеевич Боярский актер, музыкат

Накануне один из сотрудников театра имени Ленсовета сообщил, что главный мушкетер страны все еще остается в больнице под пристальным наблюдением врачей. Состояние Боярского описывают как стабильное. На данный момент никаких ухудшений не наблюдается.

Как сообщила "КП", представитель театра не знает, когда Михаила Сергеевича отпустят домой. Однако еще два дня назад сын артиста выражал надежду на то, что это произойдет уже скоро, так как температура у знаменитого пациента в норме и в целом чувствует он себя нормально.

Напомним, что Михаил Боярский еще зимой сделал прививку от коронавируса. Некоторые специалисты считают, что именно благодаря вакцинации 71-летний актер переносит болезнь в легкой форме. Ранее главный мушкетер страны даже вышел на связь из больницы и призвал всех вакцинироваться по его примеру. Впрочем, позже сын Михаила Боярского заявил, что данное сообщение оставил некий неизвестный человек.

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Фото: Anna Salynskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2021, 09:11 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Боярского застали в обнимку с молоденькими девочками

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