Инфицированный Боярский вышел на связь из больницы: Может спасти жизнь

Народный артист России все еще находится в больнице. Знаменитость госпитализировали на минувшей неделе с коронавирусной инфекцией. Михаил Боярский впервые с момента попадания в стационар вышел на связь с поклонниками.
Артист поблагодарил всех неравнодушных за слова поддержки и заботу. Боярский заявил, что у него "все хорошо".
В личном "Инстаграм" Михаил Сергеевич призвал подписчиков вакцинироваться от Covid-19. По словам звезды театра и кино, после прививки болезнь протекает в легкой форме и может даже спасти жизнь. Отметим, сам Боярский вакцинировался "Спутником V" еще в феврале 2021 года.
Как писали "Дни.ру", супруга Михаила Боярского, актриса Лариса Луппиан ранее рассказала о его самочувствии. По словам артистки, Михаил Сергеевич переносит ковид в легкой форме. Сейчас здоровью знаменитости ничего не угрожает. Боярский ждет отрицательного теста на коронавирусную инфекцию.
Отметим, инфекцию у звезды отечественного кино Михаила Боярского обнаружили случайно. Артист обратился к медикам из-за другого недуга. В процессе исследований нашли и ковид. Болезнь протекает легко, однако медики решили перестраховаться и положили его в стационар. Дело в том, что артист около 30 лет живет с сахарным диабетом. По словам Ларисы Луппиан, Михаила Боярского могут выписать уже в конце следующей недели.
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