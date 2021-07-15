Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно
Горячо: попавший в шоу-бизнес девственником Даня Милохин признался в любви по принуждению
Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина
73-летняя Ротару шокировала постаревшим лицом
партнеры
Четверг
15 июля
Лента новостей
11:22
У спасающих Мамонова врачей опустились руки: Даже не будут пытаться
11:11
"Все кости ломает": народ пришел в ужас от последнего видео МакSим
11:06
В Екатеринбурге нашли труп пропавшего бизнесмена
10:55
Народ переполошился из-за Николая Добрынина из "Сватов"
10:33
Зверь в постели: Лорак проснулась в койке с волосатым красавцем
10:32
Украинский депутат об отставке Авакова: Это кончина Зеленского
10:22
"Все слезы пролиты": убитый горем Виторган поделился болью утраты
10:08
В Анапе сгорело летнее кафе
09:58
Раскрыты детали госпитализации 71-летнего Боярского
09:47
Неожиданно: Пьеху в кокетливых шортиках не сразу узнали на улице Витебска
09:42
Потери сознания: вспыли шокирующие данные о смертельно больной Заворотнюк
09:07
Стала известна реакция Пугачевой на кончину бывшего мужа
09:00
Политолог Березовец рассказал о неудачных переговорах Зеленского и Меркель
08:48
У МакSим в коме начались проблемы с мозгом: Серьезное осложнение
08:44
В России поднялись цены на популярные продукты – подробности
08:42
Вагоны двух грузовых поездов сошли с рельсов в Забайкалье
06:03
После новости о разводе счастливый муж Бородиной устроил пенную вечеринку
04:02
К чему снятся умершие
02:05
"После стольких баб": Улизнувший к океану Тимати флиртует с бывшей возлюбленной
00:02
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 15 июля
21:49
Бурунов стал ведущим популярного шоу
21:37
Из-за жары жителям Подмосковья посоветовали отказаться от поездок в час-пик
21:16
"Бабка жжет": Задравшая юбку мать Королевой поскакала на людях
21:05
Врачи не смогли спасти малыша Рудковской и Плющенко: Сегодня ночью его не стало
21:03
Названы условия получения единовременной выплаты на школьников
20:58
Угодившая в развратный шоу-бизнес порядочная сестра Кати Лель расплакалась от царящих там нравов
20:32
Оскандалившаяся Гвердцители шокировала народ изменениями во внешности
20:31
"Старые кони": Хвастливую Навку распекли за гулянку на яхте
20:01
В Мытищах задержали организаторов драки в рейсовом автобусе
19:58
Царские почести зазнавшейся выскочке Вале Карнавал вызвали недоумение
19:55
Шакалы бросились врассыпную от голоса Бузовой
19:51
Светские львицы Тюльпанова и Погребняк связались с бывшим зеком
19:22
"Она никому не нужна": вдова Баталова раскрыла правду о больной дочери
19:16
Подробности пятичасовых переговоров Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге
19:09
"Сейчас еще лучше": Долина показала себя до манипуляций с лицом
18:16
Устроившему жуткую аварию блогеру Эдварду Билу вынесли приговор
18:07
Иностранцы слагают хвалебные оды: российский фильм порвал конкурентов за рубежом
18:05
"Госпитализировали на третий день": Луппиан заговорила о болезни Боярского
17:58
Сбежавшего из России Малахова затравили: Как же так?!
17:41
Возбужденный голыми девушками Шепелев получил нагоняй от жены: Ай-яй-яй
17:31
Неужели наплевать? Пугачева проигнорировала смерть бывшего мужа
17:17
Россия возобновит международные перелеты еще из трех регионов
17:10
Блогер рассказал об интиме с несовершеннолетней звездой сериала и горько поплатился
16:56
Краско бьет тревогу из-за пропавшего Боярского
16:50
Работающих пенсионеров ждет прибавка к пенсии
16:42
Нужна помощь? Дергающаяся Спирс перепугала поклонников
16:34
Улетевшая за границу Бородина заявила о проблемах с законом
16:25
"Без труселей не дает эффекта": худеющий Бурунов едко высмеял Харламова
16:22
"Никто и ничто, и звать его никак": Волочкова не может забыть бывшего мужа
16:20
В ЮАР из-за беспорядков при ограблении торгового центра погибли 11 человек
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Экс-министр культуры Белоруссии о "Славянском базаре": Лукашенко поручил убрать российских звезд
Постоянно теку: готовая к удовольствиям Кравец отказалась от трусиков
Паралич, инвалидность и измена любимого: как складывается судьба Анны Снаткиной
"Хотела этого": юная Зудина мечтала разорвать отношения с престарелым Табаковым
Неужели наплевать? Пугачева проигнорировала смерть бывшего мужа
"Совсем больной?!": Муж рожающей Сябитовой сношался с любовницей на супружеском ложе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Раскрыты детали госпитализации 71-летнего Боярского

Раскрыты детали госпитализации 71-летнего Боярского

Знакомый с ситуацией источник озвучил истинные причины попадания Михаила Боярского в клинику.
прочитано 725 раз

Артисту изначально стало плохо из-за жуткой жары. В силу возраста у знаменитости закружилась голова и поднялось давление. Близкие решили не заниматься самолечением и обратились к медикам.

ПО ТЕМЕ

Боярский сделал заявление после известия об экстренной госпитализации

"Госпитализировали на третий день": Луппиан заговорила о болезни Боярского

 Михаил Сергеевич Боярский

Михаил Сергеевич Боярский актер, музыкат

В больнице Михаилу Боярскому на всякий случай сделали тест на коронавирус. Он показал, что актер болен. Однако симптомов COVID-19 у звезды нет. Недуг протекает в легкой форме. В данный момент он пребывает в стационаре Петербуржской клиники.

Несмотря на отсутствие признаков ковида, врачи решили понаблюдать за состояние знаменитости, чтобы исключить развитие заболевания и ухудшение самочувствия артиста. Под присмотром медиков Михаил Боярский проведет порядка двух недель.

Звезда намерен сразу после выписки вернуться к работе в театре имени Ленсовета. Факт нахождения в больнице актера сильно расстроил. Ведь он привык вести активную жизнь и трудиться. Без дела Михаил Боярский сидеть не любит. При этом он с понимаем отнесся к рекомендациям специалистов.

Напомним, данные о госпитализации Михаила Боярского появились 14 июля. Позже актер опроверг их, но затем факт пребывания в больнице все же подтвердила его супруга Лариса Луппиан.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 15 июля 2021, 09:58 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Михаил Боярский наконец показал внука

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Царские почести зазнавшейся выскочке Вале Карнавал вызвали недоумение

Кто-то попутал берега
Шоу-бизнес

Сбежавшего из России Малахова затравили: Как же так?!

Ведущий вызвал зависть и злость
Шоу-бизнес

"Она никому не нужна": вдова Баталова раскрыла правду о больной дочери

Гитана возмущена клеветой
Шоу-бизнес

Оскандалившаяся Гвердцители шокировала народ изменениями во внешности

Артистку не узнали в Витебске

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+