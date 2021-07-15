Раскрыты детали госпитализации 71-летнего Боярского

Артисту изначально стало плохо из-за жуткой жары. В силу возраста у знаменитости закружилась голова и поднялось давление. Близкие решили не заниматься самолечением и обратились к медикам.
В больнице Михаилу Боярскому на всякий случай сделали тест на коронавирус. Он показал, что актер болен. Однако симптомов COVID-19 у звезды нет. Недуг протекает в легкой форме. В данный момент он пребывает в стационаре Петербуржской клиники.
Несмотря на отсутствие признаков ковида, врачи решили понаблюдать за состояние знаменитости, чтобы исключить развитие заболевания и ухудшение самочувствия артиста. Под присмотром медиков Михаил Боярский проведет порядка двух недель.
Звезда намерен сразу после выписки вернуться к работе в театре имени Ленсовета. Факт нахождения в больнице актера сильно расстроил. Ведь он привык вести активную жизнь и трудиться. Без дела Михаил Боярский сидеть не любит. При этом он с понимаем отнесся к рекомендациям специалистов.
Напомним, данные о госпитализации Михаила Боярского появились 14 июля. Позже актер опроверг их, но затем факт пребывания в больнице все же подтвердила его супруга Лариса Луппиан.
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