"Госпитализировали на третий день": Луппиан заговорила о болезни Боярского

Ранее стало известно о том, что 71-летний артист попал в Боткинскую больницу с коронавирусной инфекцией – эту информацию подтвердили в Театре имени Ленсовета, где Михаил Сергеевич играет в течение многих лет. Позже сам актер вышел на связь и заявил, что находится дома и чувствует себя хорошо. Теперь же о болезни Михаила Боярского заговорила его супруга – Лариса Луппиан.
Актриса не стала отрицать факт госпитализации своего знаменитого мужа, однако подчеркнула, что беспокоиться не о чем. Она подтвердила информацию из театра о том, что болезнь протекает в легкой форме. По словам Ларисы Регинальдовны, ее благоверный находится в хорошей больнице и получает качественное лечение, за что она очень благодарна врачам.
"Подхватили на самой ранней стадии, сразу же госпитализировали на третий день болезни," – объяснила ситуацию актриса.
Луппиан добавила, что после прививки Боярский чувствовал себя неплохо, поэтому вполне мог бы перенести болезнь дома, однако медики решили перестраховаться – об этом сообщил "StarHit". Вероятно, определенные опасения вызвал почтенный возраст артиста – главному мушкетеру страны уже 71 год.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Михаил Боярский настроен позитивно: на своем веку он видел и не такое.
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