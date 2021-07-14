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Шоу-бизнес
"Госпитализировали на третий день": Луппиан заговорила о болезни Боярского

"Госпитализировали на третий день": Луппиан заговорила о болезни Боярского

Жена Михаила Боярского считает, что поводов для беспокойства за здоровье артиста пока нет.
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Ранее стало известно о том, что 71-летний артист попал в Боткинскую больницу с коронавирусной инфекцией – эту информацию подтвердили в Театре имени Ленсовета, где Михаил Сергеевич играет в течение многих лет. Позже сам актер вышел на связь и заявил, что находится дома и чувствует себя хорошо. Теперь же о болезни Михаила Боярского заговорила его супруга – Лариса Луппиан.

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Актриса не стала отрицать факт госпитализации своего знаменитого мужа, однако подчеркнула, что беспокоиться не о чем. Она подтвердила информацию из театра о том, что болезнь протекает в легкой форме. По словам Ларисы Регинальдовны, ее благоверный находится в хорошей больнице и получает качественное лечение, за что она очень благодарна врачам.

"Подхватили на самой ранней стадии, сразу же госпитализировали на третий день болезни," – объяснила ситуацию актриса.

Луппиан добавила, что после прививки Боярский чувствовал себя неплохо, поэтому вполне мог бы перенести болезнь дома, однако медики решили перестраховаться – об этом сообщил "StarHit". Вероятно, определенные опасения вызвал почтенный возраст артиста – главному мушкетеру страны уже 71 год.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Михаил Боярский настроен позитивно: на своем веку он видел и не такое.

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Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2021, 18:05 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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Мужья Меньшовой и Боярской блеснули на премии

комментарии

Ответить:

Ирина Геннадьевна
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Люди добрые, Христом Богом молю Вас, помогите нам пожалуйста! На прошлой неделе я похоронила мужа, он последние полтора года был лежачим пocлe ДТП, жили только на его пенсию по инвалидности. Все деньги ушли на похороны. У меня двое деток маленьких и мне их просто нечем кормить. Уже несколько дней ничего не ели, детей не во что одеть и обуть. Квартиру снимаем и если не заплатим за месяц нас просто вышвырнут на улицу... Хозяину нет дела до моей беспомощности... Я обращаюсь к небезразличным, помогите, Бога ради, хотя бы на покушать детям. У меня есть карта Сбербанка 4276 5400 4778 3372, Ирина.
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