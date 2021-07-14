Боярский сделал заявление после известия об экстренной госпитализации

Новость о том, что артист попал в клинику Северной столицы с коронавирусной инфекцией, заставила поклонников всерьез переживать за здоровье знаменитости. Говорилось о том, что звезда находится в Боткинской больнице, сообщает "Радио 1".
Примечательно, что в Театре имени Ленсовета подтвердили эти данные. Однако сам Михаил Боярский подобные известия о себе опроверг.
Актер коротко заявил, что это неверные сведения, передает телеканал "360". Ранее представитель звезды театра и кино рассказал, что 71-летний артист хорошо себя чувствует и находится дома. Ковид же у него якобы только подозревают.
Напомним, вся страна сейчас следит за состоянием госпитализированного с COVID-19 актера и музыканта Петра Мамонова. Артист в крайне тяжелом состоянии в коме. У него начался сепсис – звезде делают переливание крови.
Кроме того, с двусторонней полисегментарной пневмонией пребывает в клинике певица МакSим. Ее состояние также очень тяжелое. Исполнительница подключена к аппарату ЭКМО. Ранее звезду соборовал и причастил священник.
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