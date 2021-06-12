Боярский поставил на кон главную ценность

Михаил Боярский высказался о победе сборной России на чемпионате Европы по футболу. Артист сделал ставки.

Усы и шляпа десятки лет считаются визитной карточкой Михаила Боярского. Они не только являются неотъемлемыми особенностями внешности певца, но и делают его выдающимся в окружении похожих друг на друга персон шоу-бизнеса. В интервью порталу "Спорт-экспресс" Михаил Боярский заявил, что может расстаться с важнейшим головным убором и даже съесть его при условии, что сборная России займет первое место на чемпионате Европы по футболу.

Исполнитель хита "Зеленоглазое такси" считает российских футболистов недостаточно опытными спортсменами для того, чтобы побеждать на масштабных турнирах. Однако он не исключает вероятности, что они могут всех внезапно удивить, как это произошло со сборной Греции на "Евро-2004". "Если наши сделают то же самое, я публично признаю, что был неправ. Более того — я съем свою шляпу!" — выразился Михаил Боярский.

Певец заверил, что будет поддерживать нашу команду даже несмотря на то, что не верит в ее силы. По словам артиста, члены коллектива слишком разобщены — игроки действуют сами по себе, между ними нет сплоченности. Михаил Боярский смотрел контрольные матчи с Польшей и Болгарией, поэтому не может дать насчет российских футболистов позитивных прогнозов. Первый матч сборной России звездный мужчина ждет с опаской и тревогой.

