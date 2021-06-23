Полуголые женщины вывели Боярского из себя

Михаил Боярский стал гостем шоу "Вечерний Ургант" Первого канала. Актер нелестно высказался о некоторых петербуржцах.

Артист возмутился тем, что ряд его земляков из-за ужасной жары гуляют по улицам Северной столицы в нижнем белье. Он отметил, что мужчины публично расхаживают в плавках, а дамы в бюстгальтерах.

Михаил Боярский заявил, что Санкт-Петербург является столичным и культурным городом. Звезда убеждена, что в мегаполисе недопустимо ходить как на пляже.



Также Михаил Боярский посоветовал Ивану Урганту посетить Санкт-Петербург и отдохнуть там. Он отметил, что в городе на Неве очень хорошо.

Напомним, ранее актер высказался о победе сборной России на чемпионате Европы по футболу. Он сделал ставки и поставил на кон главную ценность.

Как писали "Дни.ру", в феврале этого года Михаил Боярский загремел в больницу. У знаменитости воспалилась поджелудочная железа, произошел приступ. Супруга актера Лариса Луппиан рассказывала, что Михаил Боярский уже совсем скоро хорошо себя чувствовал. Несмотря на то, что исполнитель хита "Зеленоглазое такси" быстро пришел в норму,ему все же пришлось пройти медицинские процедуры.

