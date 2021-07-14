"Состояние крайне тяжелое": пребывающему в коме Мамонову диагностировали сепсис

70-летний Петр Мамонов уже несколько недель борется с коронавирусной инфекцией. Близкие рассказали о состоянии музыканта.

В начале месяца артиста госпитализировали в достаточно тяжелом состоянии. Через пару дней медицинские работники приняли решение ввести его в медикаментозную кому и подключить к системе ИВЛ. Еще тогда врачи разводили руками, так как течение болезни сопровождалось не только основными симптомами, но и проблемами с почками и сердцем.

Накануне в "Инстаграме" Петра Мамонова появилось тревожное сообщение. Близкие люди рассказали, что у врачей пока не получается вывести музыканта из комы. Его состояние оценивают как "крайне тяжелое". Артисту поставили еще один диагноз – сепсис. Родственники отметили, что сейчас ему делают переливание крови.

"Дежурный батюшка, его пособоровал и причастил", – говорится в посте. Близкие люди призвали публику молиться за Петра Николаевича. Вся страна обеспокоена состоянием солиста "Звуки Му" и желает ему только скорейшего выздоровления. В комментариях поклонники активно поддержали родственников музыканта.

Напомним, еще в конце прошлого месяца у Петра Мамонова начали проявляться первые признаки коронавирусной инфекции. Однако он решил лечиться дома. В какой-то момент супруга знаменитости не справилась с его состоянием и вызвала скорую помощь. Ольга Ивановна рассказывала, что супруг "перестал дышать" перед приездом врачей.

