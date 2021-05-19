"Полежать рядом, погладить": Кравец пофантазировала о сексе с 90-летним Краско

Певица Алена Кравец прокомментировала намерение Ивана Краско жениться на молодой пассии.

Ранее стало известно, что 90-летний артист планирует связать себя узами брака в пятый раз. Избранницей актера станет некая Наталья Смыкова, которая младше своего знаменитого возлюбленного на целых полвека. Несмотря на протесты друзей, самого Ивана Краско не смущает существенная разница в возрасте.

Певица Алена Кравец засомневалась в адекватности Смыковой. Она предположила, что у избранницы актера может быть серьезная психологическая травма и посоветовала ей прежде обратиться к врачу, а лишь потом идти под венец. Кравец не разделяет мнения о том, что Смыкова хочет выйти за Краско из-за денег – актер не может похвастаться большим состоянием. Скорее всего, новая пассия артиста хочет компенсировать недостаток внимания собственного отца, от которого она страдала в детстве.

Сама певица в комментарии "Собеседнику" призналась, что никогда даже не взглянула бы на престарелого Краско. Звезда попыталась представить сексуальную жизнь артиста и пришла к выводу, что он уже ни на что не способен: в 90 лет для мужчины даже просто полежать рядом с женщиной – это уже счастье. Возмущенная Кравец даже воскликнула:

"Какой там секс, я вас умоляю!"

Напомним, что ранее тревогу из-за предстоящего бракосочетания забили друзья артиста, которые считают, что невесту Ивану Краско сосватал его директор, преследующий собственные корыстные цели.