"Тридцать один год программе": легендарное шоу "Поле чудес" больше не будет выходить

Телекомпания "ВИД" занималась производством популярнейшего в нашей стране телешоу несколько десятков лет. За это время зрители посмотрели более полутора тысяч выпусков, множество людей посетили студию программы, стали участниками шоу, подарили ведущему и получили в ответ щедрые подарки. Однако теперь настало время перемен.
Руководство Первого канала решило не продлевать контракт на условиях телекомпании-производителя, так как они претерпели некие изменения. В результате прежнюю передачу решено было закрыть – легендарное шоу больше не будет выходить под своим названием. Однако программа не канет в лету, ее просто ждет некоторый ребрендинг.
Уже в начале следующего года в эфир выйдет всенародно любимая передача с несколько изменившимся названием – "Наше Поле Чудес". Вести программу все также будет обаятельный Леонид Якубович, и выходить шоу по-прежнему будет по пятницам. Однако какие-то изменения, видимо, будут.
"Тридцать один год программе — это так много, что не грех и встряхнуться," – заявил Леонид Аркадьевич.
Судя по всему, телеведущий с оптимизмом смотрит на будущие изменения. Он подчеркнул, что в новом формате будет учтен весь накопленный опыт и огромное уважение к любимым телезрителям.
Как сообщила "Лента.ру" со ссылкой на официальный пресс-релиз, Первый канал заключил соглашение о покупке у компании CBS прав на программу Wheel Of Fortune – именно эта телевикторина была взята за основу российского шоу.
Ранее "Дни.ру" писали о громком скандале с "Поле чудес" – продюсер объяснил причину произошедшего.