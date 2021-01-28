Умирающая Бузова разочаровалась во врачах: Говорил, что я сама виновата

В свое время врачи уже разочаровали певицу. По словам знаменитости, однажды ее психологическое состояние было настолько тяжелым, что ей пришлось пойти к специалисту. Однако доктор не только не помог, но и усугубил. Ольга Бузова отметила, что в тот момент буквально умирала.
"Сидела, плакала, было плохо, а психолог говорил, что я сама виновата, сама выбираю страдать", – поделилась телеведущая. По словам звезды, с тех пор она не работает с врачами, якобы способными помочь пережить тяжелый момент в жизни.
Поклонники предположили, что Ольга Бузова обращалась за помощью специалиста, когда страдала из-за расставания с Дмитрием Тарасовым. Развод больно ударил по телеведущей, и она еще долго не могла пережить предательство любимого человека.
Напомним, Ольга Бузова после разрыва с Давидом Манукяном обвинила его в домашнем насилии и заявила, что парень был ей неверен. Девушка даже опубликовала свои снимки, на которых видны синяки, а также видео с якобы изменой бойфренда. Рэпер старается не комментировать ситуацию и все обвинения опровергает.
После болезненного разрыва Ольга Бузова решила пройти проверенной дорогой и вместо психотерапии занялась работой. Звезда много снимается, участвует в шоу, а также записывает новые песни.
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