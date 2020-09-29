Бывшие жены Ивана Краско наплевали на его 90-летие

Российскому актеру, народному артисту России Ивану Краско 23 сентября исполнилось 90-лет. Он встретил праздник в кругу родных и друзей.

Краско в компании знаменитых приятелей и близких отгулял свой день рождения в центре Санкт-Петербурга в ресторане. На мероприятии отметились Юрий Гальцев, Андрей Федорцов, Сергей Лосев, Максим Леонидов.

А вот бывшие жены уважаемого актера обошли внимание почтенную дату. Наталья Вяль и Наталья Краско так и не пришли, хотя Краско ждал их. На юбилее была дочь Ивана Краско и его младшие сыновья.

Напомним, со своей молодой бывшей супругой Краско развелся около года назад. За свою жизнь актер встречался со многими девушками и несколько раз был женат. Но, по его словам, главной музой в судьбе актера является Татьяна Доронина. Но они так и не были вместе, ведь Краско как порядочный мужчина не смог увести даму у ее законного супруга.

Ранее "Дни.ру" сообщали, Иван Краско оскандалился на шоу "Пусть говорят". В последнее время прославленный актер куда больше известен неоднозначными историями, чем новыми работами. В эфире передачи он заявил, что у него пытаются отобрать нечестным путем кровно заработанное имущество.