Заподозренная в беременности Навка продемонстрировала фигуру

Спортсменка опубликовала в инстаграм-профиле подборку фотографий с достопримечательностями. Судя по снимкам, туристическая группа успела проплыть Канал имени Москвы и добраться по Волге до Углича.
Как отметила Татьяна Навка, она давно хотела попробовать подобный формат путешествия – речной круиз. Впереди у фигуристки все города Золотого кольца России. Спортсменка рада, что сможет показать пятилетней Наде достопримечательности родного края.
Судя по кадрам, дети в восторге от поездки. Пока особое впечатление на юных туристов произвела колонка – они с удовольствием нажимали на рычаги и пытались набрать воды в ладошки, чтобы попить.
Татьяна Навка опубликовала и свое фото. На нем фигуристка стоит на теплоходе, опершись на поручни, и смотрит на шлюзовые сооружения канала. Знаменитость одета в короткие белые шорты и серую футболку, которая подчеркивает стройную фигуру.
Напомним, неделю назад спортсменка вместе с мужем Дмитрием Песковым и дочерью Надей присутствовала на трибунах парада Победы, который прошел в Москве. Она опубликовала отретушированную фотографию, на которой заметно сузила себе зону талии. Тогда многие подумали, что Татьяна Навка беременна, потому что на оригинале снимка у нее виден живот.
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