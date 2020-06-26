"Вся в синяках": дочь Навки напугала россиян внешним видом

Известная фигуристка Татьяна Навка появилась на публике с дочерью. Внешний вид наследницы спортсменки напугал россиян.

В этом году фигуристка наблюдала за парадом Победы с трибун. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" Татьяна Навка опубликовала несколько фотографий с мероприятия. На снимках она запечатлена с мужем Дмитрием Песковым и дочерью Надей.

Многие комментаторы обратили внимание, что девочка вся в синяках, и поинтересовались, почему малышка так выглядит. Один из пользователей предположил, что Надя получила травмы во время занятий фигурным катанием: "Там часто падают..."

Другие пользователи раскритиковали наряд Навки. По их мнению, знаменитости следовало выбрать более скромную одежду для такого праздника. "Что-то Вы оделись не в тему. Все-таки парад Победы, а Вы как на прогулку на катере", "Пляжный ансамбль. Абсолютно неуместно", – поделились мыслями комментаторы.

На днях Татьяна Навка побывала на церемонии награждения лучших врачей России. В личном микроблоге знаменитость разместила фотографию со звездами Первого канала, в том числе Мариной Ким. Пользователи Сети заметили, что у ведущей программы "Доброе утро" округлился живот, и поздравили ее с предстоящим пополнением.