Дочь Пескова заговорила о травле и лишнем весе

В школе дочь Дмитрия Пескова часто становилась объектом для насмешек и подвергалась травле, поэтому она никогда не судит других людей лишь по тому, как они выглядят. Девушка не привыкла говорить что-то плохое о человеке, внешность которого не вызывает симпатии.
Елизавета порассуждала о лишнем весе. Она не против полноты, однако запускать себя не стоит. Важно быть здоровым, отмечает девушка. Заниматься спортом необходимо в любом случае. Это не зависит, насколько у тебя богатые родители или же ты обеспечен сам.
Пескова отметила, что у нее "генетическая склонность к полноте", очень любит мучные изделия и сладкое. Однако она старается делать все, чтобы не потостеть. Даже инвалиды работают над своим телом, подчеркнула Елизавета.
"Можно сколько угодно говорить о том, как кому комфортно живется. Но есть неоспоримые факты и нормы здоровья", – написала девушка.
Также она выступает против навязывания образа красоты. Елизавета считает, что модели должны быть разные – и худые, и длинные, потому что у людей разная комплекция.
Напомним, недавно в интернете появилось видео, на котором запечатлен Дмитрий Песков с бородой. Его опубликовала Татьяна Навка. Пользователи Сети отметили, что пресс-секретарю президента очень идет такой образ.
Популярные темы форума
Отличницы знают толк в жизни
Ушел к проститутке
Кого из звезд хотелось бы убрать?
Муж дает 300 рублей в день
Умные есть? 🧐
Хочу знать ваше мнение
Как вы думаете? Это же недопустимо!
Мать алкоголичка
Кто должен платить?
Предложил стать его второй женой