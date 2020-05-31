Дочь Пескова заговорила о травле и лишнем весе

22-летняя Елизавета Пескова часто рассуждает на те или иные темы и делиться своими размышлениями с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. На этот раз дочь пресс-секретаря президента затронула тему буллинга и бодипозитива.

В школе дочь Дмитрия Пескова часто становилась объектом для насмешек и подвергалась травле, поэтому она никогда не судит других людей лишь по тому, как они выглядят. Девушка не привыкла говорить что-то плохое о человеке, внешность которого не вызывает симпатии.

Елизавета порассуждала о лишнем весе. Она не против полноты, однако запускать себя не стоит. Важно быть здоровым, отмечает девушка. Заниматься спортом необходимо в любом случае. Это не зависит, насколько у тебя богатые родители или же ты обеспечен сам.

Пескова отметила, что у нее "генетическая склонность к полноте", очень любит мучные изделия и сладкое. Однако она старается делать все, чтобы не потостеть. Даже инвалиды работают над своим телом, подчеркнула Елизавета.

"Можно сколько угодно говорить о том, как кому комфортно живется. Но есть неоспоримые факты и нормы здоровья", – написала девушка.

Также она выступает против навязывания образа красоты. Елизавета считает, что модели должны быть разные – и худые, и длинные, потому что у людей разная комплекция.

Напомним, недавно в интернете появилось видео, на котором запечатлен Дмитрий Песков с бородой. Его опубликовала Татьяна Навка. Пользователи Сети отметили, что пресс-секретарю президента очень идет такой образ.