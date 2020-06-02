Навка похвасталась трогательным роликом с дочками: На это можно смотреть вечно

Дочери фигуристки Татьяны Навки отлично ладят. Наследницы знаменитости, несмотря на большую разницу в возрасте, нашли общее занятие.

Фигуристка Татьяна Навка – мама двух очаровательных детей. Олимпийская чемпионка родила первенца в браке с коллегой по цеху Александром Жулиным. Дочери знаменитости, Александре, в мае исполнилось 20 лет. Младшая Надя, которой уже пять, появилась в союзе спортсменки с пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым.

Навка души не чает в отпрысках. Александра и Надя частенько появляются в соцсетях фигуристки. Накануне Татьяна опубликовала трогательное видео с участием дочек. Наследницы звезды спорта вместе исполнили незамысловатый танец. "На это можно смотреть вечно", – призналась растроганная Навка.

Одной из первых на публикацию отреагировала певица Анна Семенович. "Куклы. Красивые", – написала в комментариях артистка.

Напомним, что у нынешнего супруга Татьяны Навки, Александра Пескова, есть еще четверо отпрысков от предыдущих браков. Интересно, что дети фигуристки и пресс-секретаря смогли найти общий язык и часто проводят время вместе.

В одном из интервью Татьяна Навка призналась, что всегда мечтала о большой семье, между тем никогда не думала, что ее будет окружать столько детей. "Как говорится, следите за своими желаниями, ибо они имеют свойство сбываться", – сказала знаменитость.