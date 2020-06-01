"Жестокая и ранящая колкость": Миддлтон объявила войну британским журналистам

Кейт Миддтон последовала примеру Меган Маркл и решила подать в суд на журналистов. В последнее время британские таблоиды публикуют откровенную ложь и ссылаются на недостоверные источники.
Например, недавно в СМИ появилась информация о нервном срыве Миддлтон из-за усталости, которая якобы стала последствием возложенных на нее обязанностей. Напомним, после того, как Меган навсегда покинула Великобританию, часть работы переложили на Кейт.
Миддлтон заявила, что информация об ухудшении самочувствия ничего общего с действительностью не имеет. Супруга принца Уильяма возмущена и опечалена этими слухами. Поэтому намерена наказать представителей прессы за клевету.
"Это такая жестокая и ранящая колкость. Это отвратительно. Это сексизм и женоненавистничество в самом худшем проявлении", – цитирует "Экспресс-газета" инсайдера Daily Mail.
Кроме этого, Кейт не нравится, что в СМИ постоянно обсуждают ее слишком худую фигуру, а также личную жизнь. Когда представители герцогини Кембриджской будут представлять ее интересы в суде, пока неизвестно.
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