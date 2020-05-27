Кейт Миддлтон не может увидеться с детьми из-за выходки Меган Маркл

Даже на карантине Кейт Миддлтон не может проводить время со своими детьми. График герцогини Кембриджской расписан по минутам. Такая занятость связана с отказом принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий.
Кейт в ярости, ведь обязанности Гарри и Меган легли на ее с супругом плечи. Они и так ежегодно принимают участие в десятках мероприятий, а тут еще дополнительная нагрузка. Из-за этого жена принца Уильяма не может уделять достаточно внимания малышам.
Источник из окружения Кейт Миддлтон и принца Уильяма рассказал, что герцогиня Кембриджская работает не меньше любого генерального директора, который крутится как белка в колесе. При этом она трудится без выходных и не имеет выгоды.
Слухи о напряженных отношениях между Кейт Миддлтон и Меган Маркл ходят давно. Якобы жену принца Гарри раздражала чрезмерная популярность супруги принца Уильяма.
Что касается Кейт Миддлтон, то ей не нравилась безответственность герцогини Сассекской и стремление к нарушению королевского протокола. Пары сейчас почти не общаются, хотя братьям это дается тяжело.
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