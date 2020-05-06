Известный певец оставил жену с ребенком из-за риска инфицирования

"Мы с женой приняли важное решение быть порознь, чтобы снизить риски инфицирования, – рассказал музыкант в интервью "Дни.ру". – Я ведь продолжаю творческую деятельность – езжу на съемки, на эфиры на радио, общаюсь с людьми. И чтобы максимально обезопасить нашу маленькую дочку, супруга уехала жить к маме – им там безопаснее и спокойнее".
Коронавирус серьезно повлиял на творческие планы Александра. "У меня были перенесены концерты, и не только в России, но и в Ереване, – вздыхает он. – В мае должен был состояться концерт в Лондоне. Когда теперь смогу выйти на сцену перед зрителями – бог ведает...."
Многие друзья и поклонники артиста тяжело переживают вынужденную самоизоляцию. Но у Шоуа есть рецепт, как справиться с депрессией и с пользой провести время дома. "Мы очень часто жалуемся, что ни на что не хватает времени, – говорит артист. – И вот мы его получили – можем на время отвлечься от привычного образа жизни, доделать какие-то ранее незавершенные дела, почитать книгу, до которой все не доходили руки".
"Зато когда все это закончится, как мы ворвемся в рабочий процесс, с какими силами, с каким рвением! Я, например, первым делом обниму близких, соберу всех друзей и где-нибудь на природе, на свободе пожарим шашлыки, поднимем тост за радость от встречи, за избавление от хаоса!" – улыбается исполнитель.
Напомним, по состоянию на 5 мая в Москве было зафиксировано 80115 случаев инфицирования коронавирусом. Причем за сутки число заболевших выросло на 5174. С начала пандемии скончалось 816 жителей столицы...
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