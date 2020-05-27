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Настырная Маркл заставила скромницу Миддлтон рыдать

Настырная Маркл заставила скромницу Миддлтон рыдать

Меган Маркл. Фото: PPE/face to face/www.globallookpress.com
Стали известны подробности конфликта между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Герцогини сильно повздорили накануне свадьбы экс-актрисы с принцем Гарри.
прочитано 617 раз

Вскрылись новые обстоятельства ссоры. Меган Маркл ухитрилась заставить скромницу Кейт Миддлтон расплакаться.

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Меган Маркл актриса

 Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Источники говорили о том, что конфликт возник из-за посадки платья принцессы Шарлотты на примерке нарядов маленьких помощниц невесты. Меган Маркл она не устраивала. Из-за этого беременная Кейт Миддлтон даже разрыдалась.

Теперь же друг Кембриджей сообщил, что день репетиции свадьбы был очень жарким, поэтому герцогини принялись спорить из-за того, нужны ли девочкам колготки. Сторонница строгого следования правилам этикета Кейт Миддлтон хотела соблюсти протокол. Она выступила за колготки.

Меган Маркл настаивала, чтобы маленькие помощницы их не надевали. Судя по фото со свадьбы принца Гарри и экс-артистки, победу одержала настырная герцогиня Сассекская.

Напомним, что Меган Маркл с мужем и сыном Арчи сейчас живут в США. С Кейт Миддлтон они не общались давно. Однако это не помешало принцу Уильяму с женой тепло поздравить наследника принца Гарри с его первым днем рождения.

Автор: 27 мая 2020, 12:45 Источник: Tatler ✓ Надежный источник
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