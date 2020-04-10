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Гордая Маркл упала в ноги Миддлтон

Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото: Paul Marriott Photography, via w/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Меган Маркл попросила прощения у герцогини Кембриджской. Она осознала прежние ошибки в их отношениях и раскаялась за свое поведение.
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Жена принца Гарри вспомнила былое соперничество с супругой принца Уильяма. Ей стало стыдно из-за того, что она перессорилась со всеми членами королевской семьи Великобритании.

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 Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

В настоящее время Меган Маркл с мужем самоизолировались в Калифорнии из-за пандемии коронавируса. У пары появилось много свободного времени. Экс-герцогиня решила потратить его на переосмысление жизни и попыталась исправить ошибки прошлого, сообщает New Idea.

Подруга Меган Маркл сообщила, что знаменитость осознала, что сама виновата в испорченных отношениях с членами семьи супруга. Экс-герцогиня решила сделать первый шаг к примирению, поняв, что жизнь слишком коротка для мелочных ссор.

Меган Маркл образно говоря упала в ноги Кейт Миддлтон, попросив у нее прощения за все, что между ними произошло. Примечательно, что жена принца Гарри отличается своенравием и гордостью, поэтому такой шаг для нее явно был серьезным.

По словам подруги Меган Маркл, она чувствует себя ужасно из-за испорченных соперничества. Экс-герцогине даже показалось, что их отношения с Кейт Миддлтон дошли до точки невозврата.

Автор: 10 апреля 2020, 06:42
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