Гордая Маркл упала в ноги Миддлтон

Жена принца Гарри вспомнила былое соперничество с супругой принца Уильяма. Ей стало стыдно из-за того, что она перессорилась со всеми членами королевской семьи Великобритании.
В настоящее время Меган Маркл с мужем самоизолировались в Калифорнии из-за пандемии коронавируса. У пары появилось много свободного времени. Экс-герцогиня решила потратить его на переосмысление жизни и попыталась исправить ошибки прошлого, сообщает New Idea.
Подруга Меган Маркл сообщила, что знаменитость осознала, что сама виновата в испорченных отношениях с членами семьи супруга. Экс-герцогиня решила сделать первый шаг к примирению, поняв, что жизнь слишком коротка для мелочных ссор.
Меган Маркл образно говоря упала в ноги Кейт Миддлтон, попросив у нее прощения за все, что между ними произошло. Примечательно, что жена принца Гарри отличается своенравием и гордостью, поэтому такой шаг для нее явно был серьезным.
По словам подруги Меган Маркл, она чувствует себя ужасно из-за испорченных соперничества. Экс-герцогине даже показалось, что их отношения с Кейт Миддлтон дошли до точки невозврата.
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