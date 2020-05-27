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Шоу-бизнес
Стало известно секретное оружие Миддлтон в борьбе за корону

Стало известно секретное оружие Миддлтон в борьбе за корону

Кейт Миддлтон. Фото: Pool / I-Images/www.globallookpress.com
В западную прессу просочились данные о том, что уже сейчас Кейт Миддлтон начала готовиться к моменту, когда займет британский трон. В своем стремлении стать королевой она вышла на тропу выживания.
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Как утверждает аноним, представившийся подругой Кейт, мало кто знает, какая на самом деле супруга принца Уильяма. Она является загадкой для всех. Однако герцогиня старательно создает вокруг себя ауру мягкости, покорности, благодетельности. Именно такой, по мнению многих, и должна быть настоящая королева.

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Сдержанность и абсолютная непроницаемость позволяют сохранять лицо в любой ситуации. Даже придворные не могут понять, о чем на самом деле думает Кейт Миддлтон. Многие утверждают, что она абсолютно "никакая" – в ней нет ни того, за что можно любить, ни того, за что стоит ненавидеть.

По мнению инсайдеров, супруга принца Уильяма намеренно выбрала подобную стратегию. Она старательно придерживается шаблонного поведения во всем. При этом абсолютно неясно, как ей удается контролировать себя даже в приватной обстановке.

Например, не так давно в прессу просочились жалобы дворцовой прислуги. Персонал рассказал, как кошмарно ведут себя царственные особы наедине друг с другом. Последние годы много говорилось о скверном характере Меган Маркл, а вот про Кейт Миддлтон за столько лет и слова плохого не сказали – удивительно!

Аноним уверен, что герцогиня намеренно прячет истинное лицо, ведь награда в виде короны того стоит. Закрытость позволяет супруге принца идеально вписываться в семью Елизаветы II.

Автор: 27 мая 2020, 02:33 Источник: Вокруг.тв ✓ Надежный источник
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