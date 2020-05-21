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Шоу-бизнес
Миддлтон обнажила грудь на улице

Миддлтон обнажила грудь на улице

Кейт Миддлтон. Фото: ALPR/AdMedia/www.globallookpress.com
В Сети появилось ранее не публикованное фото Кейт Миддлтон. Герцогиню Кембриджскую сфотографировали в 2019 году, когда она ухаживала за своим садом "Back To Nature".
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Снимок не привлек бы к себе особого внимания, если бы не очень глубокое декольте Кейт Миддлтон. Поклонники были удивлены неожиданно откровенным образом.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Герцогиня была одета в джинсы и рубашку, расстегнутую на несколько пуговиц. По правилам британской монархии, все королевские особы женского пола обязаны быть сдержанными во всем. Помимо прочего, им не полагается вырезов и декольте.

Пользователи Сети поразились тому, что Кейт Миддлтон была одета не по-королевски. Отметим, что в прошлом году герцогиня Кембриджская очень активно облагораживала сад Челси, который принимал участие в выставке цветов. Теперь же, в связи с пандемией коронавируса выставка пройдет в формате онлайн. Об этом супруга принца Уильяма объявила в соцсетях Кенсингтонского дворца.

Примечательно, что обычно критике за неподобающий монаршей особе внешний вид подвергалась жена принца Гарри Меган Маркл. Она приводила в негодование чопорных экспертов. За Кейт Миддлтон же, безупречно придерживающейся королевского этикета, ничего подобного не было замечено.

Автор: 21 мая 2020, 00:17 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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