Миддлтон обнажила грудь на улице

В Сети появилось ранее не публикованное фото Кейт Миддлтон. Герцогиню Кембриджскую сфотографировали в 2019 году, когда она ухаживала за своим садом "Back To Nature".

Снимок не привлек бы к себе особого внимания, если бы не очень глубокое декольте Кейт Миддлтон. Поклонники были удивлены неожиданно откровенным образом.

Герцогиня была одета в джинсы и рубашку, расстегнутую на несколько пуговиц. По правилам британской монархии, все королевские особы женского пола обязаны быть сдержанными во всем. Помимо прочего, им не полагается вырезов и декольте.

Пользователи Сети поразились тому, что Кейт Миддлтон была одета не по-королевски. Отметим, что в прошлом году герцогиня Кембриджская очень активно облагораживала сад Челси, который принимал участие в выставке цветов. Теперь же, в связи с пандемией коронавируса выставка пройдет в формате онлайн. Об этом супруга принца Уильяма объявила в соцсетях Кенсингтонского дворца.

Примечательно, что обычно критике за неподобающий монаршей особе внешний вид подвергалась жена принца Гарри Меган Маркл. Она приводила в негодование чопорных экспертов. За Кейт Миддлтон же, безупречно придерживающейся королевского этикета, ничего подобного не было замечено.