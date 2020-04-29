Сказала нет сексуальному белью: Миддлтон променяла кружева на утягивающие панталоны

Герцогиня Кембриджская, выходя в свет, всегда выглядит безупречно. Ради идеального образа Кейт Миддлтон пришлось отказаться от сексуального кружевного белья.

Супруга принца Уильяма носит бесшовные гладкие бюстгальтеры и трусики. Невестка британской королевы не может допустить, чтобы очертания этих деталей женского гардероба оказались заметны. Выделяющееся белье – это верх вульгарности, считают при дворе.

Иногда герцогиня вообще отказывается от бюстгальтера. Для Кейт шьют одежду с вшитыми чашечками. Такой наряд позволяет не беспокоиться о бретельках, которые могут предательски привлекать к себе внимание.

Под платья Кет Миддлтон часто надевает боди с низом в виде утягивающих панталон. Также в последнее время в подол нарядов супруги принца Уильяма начали вшивать специальные утяжелители, которые не позволяют порыву сильного ветра обнажить стройные ножки герцогини. Отметим, что Кейт Миддлтон пару раз попадала в неловкие ситуации из-за того, что низ ее платья внезапно поднимался. Так, например, благодаря ветру папарацци удалось запечатлеть крепкую попку супруги принца Уильяма во время официальной встречи с военнослужащими. Отметим, что в тот момент Миддлтон была в стрингах.

По словам эксперта по королевскому этикету Майка Мейера, нижнее белье – это крайне интимная часть гардероба. Членам королевской семьи нельзя его демонстрировать ни при каких обстоятельствах, даже случайно, сообщает The Sun.