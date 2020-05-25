Вскрылись данные о заговоре королевской семьи против Меган Маркл

Меган Маркл была убеждена, что представители монаршей династии строят ей козни. Из-за этого герцогиня Сассекская с мужем решили покинуть Великобританию.



Один из приближенных к принцу Гарри и его супруге источников заявил, что Меган Маркл с самого начала чувствовала себя посторонней в королевской семье. Она хотела уйти, потому что это была не та жизнь, к которой она привыкла.

Жена принца Гарри признавалась, что из-за ощущения враждебности "буквально оказалась в изоляции" в загородной резиденции членов монаршей династии Фрогмор-хаус. Кроме того, Меган Маркл опасалась, что придворные нанесут вред ее репутации из-за ее американского стиля управления. Отъезд герцогов Сассекских был связан с напряженностью внутри королевской семьи.

Однако интересно то, что после переезда отношения принца Гарри и с братом, принцем Уильямом, улучшились. Один из его друзей предположил, что этому могло способствовать заражение их отца принца Чарльза коронавирусом. Беда сблизила родственников.

Ранее утверждалось, что принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью из-за травли со стороны желтой прессы. После решения чета объявила, что отказываются от общения с четырьмя британскими таблоидами.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл с 1 апреля перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Они вместе с сыном Арчи переехали в США, отказавшись от государственного финансирования. Теперь паре приходится думать о том, как самостоятельно себя обеспечивать. Но из-за пандемии коронавируса найти достойную работу им пока не удалось.