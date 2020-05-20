Раскрыт неожиданный секрет Меган Маркл

Мужчина рассказал, как ему работалось с Меган Маркл. Они начали сотрудничать, когда актриса находилась в Торонто, где участвовала в съемках сериала "Форс-мажоры". С женой принца Гарри Бланко занимался боевыми искусствами.
Основная ставка делалась на бокс, но иногда они занимались и кикбоксингом. Спортсмен отметил, что легко нашел общий язык с Меган Маркл.
Тренера порадовало и то, что девушка оказалась очень отзывчивой и умела говорить на испанском. Бланко заявил, что не против снова тренировать Меган Маркл даже с принцем Гарри.
Напомним, сейчас принц Гарри и Меган Маркл живут в Лос-Анджелесе. Супруги арендуют огромный особняк у продюсера и актера Тайлера Перри. В доме восемь спален и 12 ванных комнат. По слухам, внук британской королевы платит за жилье примерно 20-40 тысяч долларов в месяц.
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