Раскрыт неожиданный секрет Меган Маркл

Бывший тренер Меган Маркл Хорхе Бланко из Испании рассказал о ранее не известных широкой публике подробностях ее жизни. Оказывается, она владеет боевыми искусствами.



Мужчина рассказал, как ему работалось с Меган Маркл. Они начали сотрудничать, когда актриса находилась в Торонто, где участвовала в съемках сериала "Форс-мажоры". С женой принца Гарри Бланко занимался боевыми искусствами.

Основная ставка делалась на бокс, но иногда они занимались и кикбоксингом. Спортсмен отметил, что легко нашел общий язык с Меган Маркл.

Тренера порадовало и то, что девушка оказалась очень отзывчивой и умела говорить на испанском. Бланко заявил, что не против снова тренировать Меган Маркл даже с принцем Гарри.

Напомним, сейчас принц Гарри и Меган Маркл живут в Лос-Анджелесе. Супруги арендуют огромный особняк у продюсера и актера Тайлера Перри. В доме восемь спален и 12 ванных комнат. По слухам, внук британской королевы платит за жилье примерно 20-40 тысяч долларов в месяц.

